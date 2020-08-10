Samsun Valisi Zülkif Dağlı Vezirköprü'yü ziyaret etti Vali Zülkif Dağlı, Vezirköprü ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Zülkif Dağlı, Vezirköprü ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerine Kaymakamlıktan başlayan Vali Dağlı, Kaymakam Kudret Kurnaz'dan ilçe hakkında genel bilgi aldı.

Vali Dağlı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ilçenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için Vezirköprü'yü ziyaret ettiklerini belirterek, "Hep birlikte Vezirköprü için çalışacağız." dedi.

Vali Dağlı, daha sonra Köprülü Mehmet Paşa Parkı'nda vatandaşlarla sohbet etti, vatandaşlara, maske ve sosyal mesafe konularında uyarıda bulundu.

Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası ziyaretinin ardından semt pazarını gezen Dağlı, vatandaşlarla sohbet etti ve Çekalan Mahallesi'nde, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

İlçe ziyaretinde Vali Dağlı'ya, Kaymakam Kudret Kurnaz, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar eşlik etti.

Kaynak: AA