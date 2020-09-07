Samsun Valisi Zülkif Dağlı Rektör Aydın'ı ziyaret etti
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Samsun Valisi Zülkif Dağlı Rektör Aydın'ı ziyaret etti

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı Canik Yerleşkesi'nde ziyaret etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı Rektör Aydın'ı ziyaret etti
07.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 07.09.2020 18:02

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı Canik Yerleşkesi'nde ziyaret etti.

Ziyarette Aydın, kampüs, bölümler, akademik çalışmalar, öğretim üyesi ve öğrencilerle ilgili Dağlı'ya bilgi verdi.

Kampüste incilemelerde bulunan Dağlı, Türkiye'nin en genç üniversitelerinden biri olan Samsun Üniversitesinin çağdaş ve dinamik bir yapısının bulunduğunu ifade etti.

Dağlı, "Mesleki bilgi ve becerinin yanı sıra gençlerimizi kendi kültürlerine sahip çıkan, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmek için çalışmalar gerçekleştiren Samsun Üniversitesi, şehrin ve bölgenin geleceğine ışık tutuyor. Nitelikli toplum oluşturabilmek için yüksek kalitede eğitim olanakları sunan ve gelişime açık olan üniversite yönetimini tebrik ediyorum." dedi.

Rektör Aydın ise Samsun Üniversitesi olarak çalışmalarını nitelikli toplum için nitelikli üniversite hedefiyle şehre ve üniversiteye katkı sağlayacak şekilde yürüttüklerini vurguladı.

Şehrin ve üniversitenin niteliğinin daha da ileriye götürülmesi için yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarına işaret eden Aydın, "Samsun Üniversitesi olarak toplumun her kesimine hitap ediyoruz. Sayın Valimizin öncülüğünde hep birlikte pek çok başarılı çalışmayı hayata geçireceğimize inanıyorum." ifadesinde bulundu.

Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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