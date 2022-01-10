Samsun Valisi Zülkif Dağlı Kavak Cezaevi'nde inceleme yaptı - Haberler
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Samsun Valisi Zülkif Dağlı Kavak Cezaevi'nde inceleme yaptı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı Kavak Cezaevi'nde inceleme yaptı
AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kavak ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve lojmanlarında incelemelerde bulundu.

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kavak ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve lojmanlarında incelemelerde bulundu.

Dağlı, 2017 yılında yapımına başlanılan 2 bin kişilik cezaevi ve anaokulu çalışmaları hakkında şirket yetkilileri ve Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'dan bilgi aldı.

Dağlı'ya Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Kılıç, Kavak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Uğur Akbaş, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Kavak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar eşlik etti.

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AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

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