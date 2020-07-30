Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan Kurban Bayramı mesajı
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Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan Kurban Bayramı mesajı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan Kurban Bayramı mesajı
30.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 30.07.2020 12:14

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Dağlı, mesajında, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, milli birlik ve beraberliğin önemli sembollerinden Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı yaşadıklarını belirtti.

Bayramların kardeşliğin, merhametli olmanın, paylaşmanın öğütlendiği ve inançlarına uygun olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı, dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakarak sevgi ve dostluk duygularının en yoğun şekilde yaşandığı günler olduğunu vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkilemeye devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülkemizin verdiği başarılı mücadele, uluslararası alanda takdir kazanmıştır. Bu başarımızın devam edebilmesi için bütün vatandaşlarımızın koronavirüsle mücadelede belirlenen kurallara dikkat ve titizlik göstermeleri büyük önem arz etmektedir. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak adına bayram süresince de tedbiri elden bırakmadan maske, mesafe ve temizlik önlemlerine riayet edecek olan Samsunlu hemşehrilerime şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Samsun Valiliğimiz olarak vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız eliyle gerekli tüm önlemler alınmıştır. Başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak üzere Samsunlu hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini Cenabı Allah'tan temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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