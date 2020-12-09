Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
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Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

09.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:26
Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesi sebebiyle 10 Aralık gününün Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Beyannamede, insan haklarının, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerden oluştuğu, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkese eşit tanınan ve tüm insanların yararlanabileceği haklar olduğunun vurgulandığını ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

"İnsan haklarının korunup geliştirilmesi, bireylere onurlu bir yaşamın gerekli koşullarını sağlaması yönüyle kamu düzeninin, huzurun ve esenliğin teminatıdır. Demokrasi ve hukuk devleti anlayışına sahip tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bireyin güvenliğine ve insan haklarına büyük önem verilmekte ve bu hakların tüm dünyada egemen olması için kararlılıkla çalışılmaktadır. Bu amaçla kurulan kamu kurumları ve halihazırda mevcut olan kamu kurumlarının alt birimleri, uzun süredir titizlikle çalışmakta ve faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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