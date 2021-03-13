Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı Açıklaması

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk tıp okullarından Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin 14 Mart 1827 tarihinde açıldığını hatırlatarak, aynı günün 1919 yılından bu yana Tıp Bayramı olarak kutlandığını hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını vurgulayan Dağlı, "Toplumsal huzur, barış ve istikrarın sağlıklı bireylerden geçtiğinin farkında ve bilincinde olan sağlık çalışanlarımızın sabır ve hoşgörüyle mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirmelerinde gösterdikleri azim ve çaba takdire şayandır." ifadesini kullandı.

Dağlı, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunca tüm bireylerin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması, insan sağlığının korunması ve mevcut sağlık sorunlarının giderilmesinin insanlığın ve tüm toplumların en önemli hedefi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan sağlık çalışanlarımıza yönelik sözlü ve fiziki şiddet olayları hepimizi derinden üzmektedir. Sağlık çalışanlarımızın korunmasının toplumun sağlığının da korunması anlamına geleceği bilinciyle hareket etmek her bireyin sorumlulukları arasındadır. Günlük yaşantımızdaki etkisi devam eden Kovid-19 küresel salgınla mücadelede toplum ve birey olarak sağlıklı günlere kavuşabilmemiz uğruna ailesinden, sevdiklerinden ayrı kalan sağlık hizmetleri sektörünün tüm çalışanlarına minnettarız. Bu duygu ve düşüncelerle insanların daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için gece gündüz demeden en zor şartlarda görev yapan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü