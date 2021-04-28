Samsun Valisi Dağlı tam kapanma sürecinde suistimale izin verilmeyeceğini belirtti

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, tam kapanma süresince sıkı denetim yapılacağını ve suistimale izin verilmeyeceğini bildirdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, tam kapanma süresince sıkı denetim yapılacağını ve suistimale izin verilmeyeceğini bildirdi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Dağlı başkanlığında koronavirüsle mücadele kapsamında, 17 günlük tam kapanma süreci öncesi kaymakamlar ve kurum müdürlerinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden toplantı yapıldı.

Dağlı, tam kapanma tedbirlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden koronavirüsle mücadeledeki en önemli fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, yaza çok daha rahat girilebilmesi için bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

Bu süreçte en önemli noktanın, salgın zincirinin kırılması için aynı ev içinde yaşayan aile fertleri dışında kimseyle temas edilmemesi olduğunun altını çizen Dağlı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın, tam kapanmayla ilgili İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelgedeki kural ve tedbirlere uymaları ve dikkat etmeleri gerekir. Şehirler arası yollarda izin belgeleri, şehir içi kontrol noktalarında da hem kamu hem özel sektör çalışanlarının muafiyet belgeleri zaman ve güzergah açısından çok sıkı denetlenecek ve suistimale asla izin verilmeyecek. Cezai yaptırımla karşılaşılmaması için bu konuda dikkatli olunmalı."

VEFA Sosyal Destek gruplarının bu süreçte de yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağını hatırlatan Dağlı, kaymakamlara tedbir ve denetimler konusunda olduğu gibi bu konuda da azami derecede gayret gösterilmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için koordinasyonun iyi bir şekilde sağlanması talimatını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü