Samsun Valisi Osman Kaymak'tan 'Tasarruf' Uyarısı Açıklaması

Samsun Valisi Osman Kaymak, tasarruf uyarısında bulunarak, "Gerçekten ihtiyaç olmayan yatırımlardan kaçınmamız gerekiyor" dedi.

Samsun Valiliği tarafından, 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, SASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, tasarrufla alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dönemin artık tasarruf devri olduğunu belirten Vali Kaymak, "Malum tasarruf tedbirleri gereğince yatırımlarda kısıtlanmaya gideceğini hepiniz duymuşsunuzdur. Özellikle başlamış işlerin bitirilmesi önceliği var. Bizim en son sayın milletvekillerimizle Ankara'da bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerde bazı mesajlar verildi. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle eğitimde ve sağlıkta tasarruf olmayacağını söyledi. Sağlık, eğitim ve güvenlik alanlarında kısıtlama olmayacak. Ancak diğer kurumlarda mümkün olduğu kadar, özellikle başlamamış işler daha dikkatle seçilecek. Ona göre de özellikle tasarrufa riayet etmemiz isteniyor. Gerçekten ihtiyaç olmayan yatırımların önerilmemesi gerekmektedir" diye konuştu.

Kendisinin 25 yıl kaymakamlık, 4 yıldır da valilik yaptığını hatırlatan Osman Kaymak, "Bazen her tarafı bina yapıyoruz ve bunu kalkınma sanıyoruz. O nedenle hizmete etkin rolü olmayacak bina yapımlarından kaçınmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu önemli konuya değindikten sonra bugünkü yapacağımız İl Koordinasyon Kurulu Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Program Vali Kaymak'ın açıklamasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Toplantıya, Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, bazı belediye başkanları ve ilçe kaymakamları katıldı. - SAMSUN