Samsun Valisi Osman Kaymak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

05.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:38

Samsun Valisi Osman Kaymak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kaymak, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" fotoğrafına oy veren Kaymak, tercihini yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarından yana kullandı.

Kaymak, her bir fotoğrafı seçerken zorlandığını, aslında tüm fotoğrafların birinciliği hak ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA