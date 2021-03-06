Samsun Valisi'nden vatandaşlara: "Kalabalık ortamlardan uzak duralım"
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Samsun Valisi'nden vatandaşlara: "Kalabalık ortamlardan uzak duralım"

06.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:05
Samsun Valisi'nden vatandaşlara:

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, vatandaşlara, "Yaklaşık 3 aylık aranın ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı bu Cumartesi günü de kalabalık ortamlardan uzak durmaya, temizlik, maske ve mesafe kurallarına azami titizlik göstermeye gayret edelim" çağrısında bulundu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, vatandaşlara, "Yaklaşık 3 aylık aranın ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı bu Cumartesi günü de kalabalık ortamlardan uzak durmaya, temizlik, maske ve mesafe kurallarına azami titizlik göstermeye gayret edelim" çağrısında bulundu.

Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vatandaşları uyardı. Vali Dağlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli hemşehrilerim, kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte yaklaşık 3 aylık aranın ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı bu Cumartesi günü de kalabalık ortamlardan uzak durmaya, temizlik, maske ve mesafe kurallarına azami titizlik göstermeye gayret edelim. Zorunlu kısıtlamaların dışında bireysel olarak da göstereceğiniz fedakarlık ve hassasiyetle, salgınının yayılımını azaltarak kısa sürede mavi kategorideki iller arasına gireceğimize ve sevdiklerimizle birlikte çok daha sağlıklı günlere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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