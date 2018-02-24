Samsun Valisi'nden Anlamlı Davranış

Beyin tümörü ameliyatı olacak eşine moral ziyareti yapması için sosyal medya hesabından Samsun Valisi Osman Kaymak'a mesaj atan vatandaşın isteği yerine geldi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Servisinde yatan eşine moral vermek amaçlı dün Samsun Valisi Osman Kaymak'a sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atan Numan Güvelioğlu isimli vatandaşın isteğine Vali duyarsız kalmadı. Güvelioğlu'na sosyal medya üzerinden 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Kaymak, bu sabah Güvelioğlu'nun eşini hastanede ziyaret etti. Öğretmen olan hastaya ve yakınına moral veren Vali Kaymak, hastane yöneticilerinden hastanın durumu hakkında bilgi aldı. Bu anlamlı davranış karşısında mutlu olduklarını belirten Güvelioğlu, moral ve motivasyonlarının arttığını belirtti. - SAMSUN