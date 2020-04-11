Samsun Valisi Kaymak: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız çok az"
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Samsun Valisi Kaymak: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız çok az"

Samsun Valisi Osman Kaymak, hastanelerde çok iyi sağlık hizmeti verildiğini belirterek, "Hastanelerimizde yoğun bakım ve entübe hasta sayımız çok az." dedi.

11.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:40
Samsun Valisi Kaymak:

Samsun Valisi Osman Kaymak, hastanelerde çok iyi sağlık hizmeti verildiğini belirterek, "Hastanelerimizde yoğun bakım ve entübe hasta sayımız çok az." dedi.

Vali Kaymak, sokağa çıkma yasağı kapsamında polis noktalarında yürütülen çalışmaları denetleyerek, bilgi aldı.

Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece başlayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesinde kentte hareketlilik yaşandığını belirterek, "İnsanlarımız panikle marketlere ve bakkallara koştu ama gece yarısından sonra kentimiz tam bir sessizliğe büründü. Ben de şehrin çeşitli noktalarında denetim yaptım. Parklar, caddeler, sokak araları tam bir sessizlik içinde." diye konuştu.

İnsanlardan sabır ve anlayış beklediklerini dile getiren Kaymak, "Çünkü bu bir savaş. Yani koronavirüs ile tam bir savaş içindeyiz. Onun için birbirimize destek olacağız. Paniğe kapılmaya gerek yok." diye konuştu.

Kentte koronavirüs vakaları nedeniyle hastanelerde yatanlar bulunduğunu söyleyen Kaymak, "Hastalığın yenilmesini istiyorsak, bugünlerin bir an önce geçmesini bekliyorsak kesinlikle yasaklara uyacağız. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve evden çıkmayacağız. Pazar gününden sonra da her şey bir anda normale dönmeyecek, kısmi yasaklar devam edecek." dedi.

"İnsanlarımızın sabırla evinde kalmasını istiyoruz"

Kaymak, kamu ve emniyet görevlileri ile sağlıkçıların büyük fedakarlıkla çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sabretmezsek, birbirimize saygı göstermezsek ne yazık ki bu sıkıntı uzayacaktır. Vatandaşlarımızdan yasakların başından itibaren aldığımız kararlara büyük uyum var. Samsun'un sağlık altyapısı çok güçlü. Hastanelerimiz çok iyi sağlık hizmeti verdiği için yoğun bakım ve entübe hasta sayımız çok az, diğer illere nazaran çok düşük. Bu hastalığın gençleri de kapsadığını görüyoruz. Gençlerimizden bir başkasına bulaşan salgın, o insanın ölümüne de sebep olabilir. Bu bir cinayettir. Onun için insanlarımızın bir başkasının ölümüne sebep olacağı düşüncesiyle sabırla evinde kalmasını istiyoruz. 'Hayat eve sığar.' diyoruz."

Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki karantinanın sürdüğünü bildiren Kaymak, "Vezirköprü'de tedbirleri artırdık. İlçeye giriş çıkışları yasakladık. Çevre il ve ilçelerden girişler sınırlandırıldı. Orada maalesef İstanbul'dan gelen vatandaşlarımız, diğer insanlara bu hastalığı bulaştırdı." ifadelerini kullandı.

Kaymak, kentte fırınların açık olduğunu, insanlara ekmek ulaştırılmasında sıkıntı yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı yerlerinde sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığını denetledi. Yasağa uymayanlar, idari para cezası kesilerek evlerine gönderildi.

Kaynak: AA

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