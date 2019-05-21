Samsun Valisi Kaymak'tan "Teşekkür" Mesajı

Vali Osman Kaymak, Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlamaları için teşekkür mesajı yayımladı.

Kaymak, mesajında, Milli Mücadele'nin 100. yıl kutlamalarında Samsun Valisi olarak görev yapmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Kutlamaların, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarıyla doruğa ulaşacağını ifade eden Kaymak, şöyle devam etti:

"Amacımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için ilk adımı attıkları Samsun'umuzdan, bir asır önce yokluklar içinde ve tüm zorluklara rağmen sağlanan birlik ve mücadelenin, geleceğimizin teminatı tüm gençlerimize aktarılmasıdır. Gençlerimizin de bu sorumluluk bilinciyle Milli Mücadele ruhunu Samsun'dan bütün Türkiye ve dünyaya yayacaklarına ve tarif edilemez bu coşkuyu geleceğe taşıyacaklarına inanıyoruz."

Kaymak, şunları kaydetti:

"Bu amaçla 19 Mayıs 2019 Pazar günü ana programımızla taçlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinliklerimize, başta Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlama etkinliklerini 22 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan genelgeyle himayelerine alan ve kutlamalarımıza teşrif eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na, Büyük Birlik Partisi Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal'a, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'e, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın İbrahim Çelebi'ye, sayın bakanlarımıza, sayın milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, kaymakamlıklarımıza, ilçe belediye başkanlıklarımıza, emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatımızın mensuplarına, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, katkı veren diğer kamu kurum ve kuruluş müdürlüklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, yerel, bölgesel, yaygın medya kuruluşlarımıza, bizleri yalnız bırakmayan değerli Samsun halkımıza, yurdumuzun her köşesinden gelen kıymetli misafirlerimize ve katkı veren herkese teşekkür eder, nice yüzyıllarımız olması dileklerimle saygılarımı sunarım

Kaynak: AA