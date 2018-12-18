Samsun Valisi Kaymak'tan Rektör Coşkun'a Ziyaret

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı'nın yönetim kurulunda da bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak, bir dizi toplantı ve ziyaret için geldiği Bayburt'ta Rektör Coşkun ile görüştü.

Üniversitenin şehir dinamikleri ve kent kültürüne katkılarını periyodik olarak takip ettiğini dile getiren Kaymak, mevcut gelişim çizgisinin sevindirici olduğunu söyledi.

Rektör Coşkun ise ziyaretinden dolayı Kaymak'a teşekkürlerini ileterek, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde önemli görevlerde bulunan Bayburtlular ve kent halkı ile dayanışma içinde hareket edeceklerini ve şehri hak ettiği yere taşıyacaklarını ifade etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA