Samsun Valisi Kaymak'tan Huzuru Bozanlara İlişkin Açıklama

Samsun Valisi Osman Kaymak, son günlerde şehirde araç trafiğinde yaşanan olumsuzlukların sosyal medya üzerinden şikayet edilmesi üzerine, sosyal medya hesabından yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Vali Kaymak, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şehirde huzuru bozanlara yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Osman Kaymak twitter hesabından şu açıklamalara yer verdi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce, son bir haftada asker ve düğün konvoyları üzerine yapılan çalışmalarda, konvoy ve eğlencelerde kurusıkı silahla ateş eden 5 kişiye işlem yapılmış, 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiş, 1 şahsa gürültüden işlem yapılmıştır. Tehlikeli şerit değiştirmek, diğer araçların geçişini engelleyecek şekilde araç kullanmak, duraklamanın yasak olduğu yerde park etmek, ses ve müzik cihazlarını kamuyu rahatsız edecek şekilde kullanmak ve abartı egzoz kullanmak suçlarından 38 kişiye işlem yapılmıştır. Yine konvoylar üzerine yapılan trafik çalışmalarında, drift yapanlar yakalanıp gereği yapılmış, 1 şahsın sürücü belgesine el konulmuştur."