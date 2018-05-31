Samsun Valisi Kaymak'tan Başkan Doğan'a Ziyaret

Eski görev yeri olan İzmit'e gelen Samsun Valisi Osman Kaymak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit eski kaymakamı şimdi ise Samsun Valisi olan Osman Kaymak'ı makamında misafir etti. Misafirini Belsa Plaza'nın girişinde karşılayan ve makamında bir süre misafir eden Başkan Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İkili arasında gerçekleşen sıcak sohbette konuşan Başkan Doğan, "Kim bu şehir için hizmet setmişse ona minnet borçluyuz. Sayın valimiz de şehrimizde kaymakamlık görevini yürüttüğü süre boyunca önemli çalışmalara imza attı. Samsun'da yürüttüğü valilik görevinde de şehre önemli kazanımlar sağlamaktadır. Kendisine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Doğan'ın sıcak karşılamasından ve ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Kaymakamlık gözevini yürüttüğüm sürede belediye başkanımızla çok uyumlu bir süreç geçirdik. Kendisinin İzmit'e kazandırdıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ