Samsun Valisi Kaymak'tan 19 Mayıs mesajı
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Samsun Valisi Kaymak'tan 19 Mayıs mesajı

Samsun Valisi Osman Kaymak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Samsun Valisi Kaymak'tan 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:02

Samsun Valisi Osman Kaymak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışının, yüce milletin maküs talihini değiştiren önemli bir dönüm noktası olup, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşuna giden yolda atılan ilk adım olduğuna işaret etti.

Anadolu'nun dört bir yanı düşman işgalindeyken Samsun'da başlayan bu ilk kıvılcımın, karamsarlığa kapılmış bir milleti ayağa kaldırdığını ve tüm yurda yayılarak kısa sürede kahramanlık ruhu ile doruğa ulaştığını vurgulayan Kaymak, "Tarihini ve kültürünü bilen, kendi milli benliğine sahip çıkan ve bu değerleri de gençlerine aktarabilen milletler, ilelebet yaşama hakkına sahip olurlar. Bu inançla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz milletimiz istiklal mücadelemizin her aşamasında büyük fedakarlıklar göstermiş ve gayesinden bir an olsun vazgeçmeyerek 'Ya İstiklal ya Ölüm' anlayışı ve bilinciyle hareket etmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaymak, "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" sözünden hareketle milli ve manevi değerlere önem veren, bilimi ve aklı kendisine rehber edinen, Atatük'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düştüğünün altını çizerek şunları kaydetti:

"Gençlerimizin, bu aziz vatanın ecdadımızdan emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha ileriye taşımanın gayreti içinde olacağına yürekten inanıyorum. Bizler de gençlerimize bilim ve teknolojiyi rehber edinmesini sağlayarak, sosyal ve kültürel gelişimlerini tamamlayarak; ülkemize yararlı, pozitif bilimler ve manevi değerler ile donanmış bireyler olarak hayatın her alanında etkin rol almalarına imkan vermenin gayreti içindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken, gençlerimizin ve siz değerli Samsunlu hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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