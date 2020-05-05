Samsun Valisi Kaymak, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili rehavet uyarısında bulundu

Samsun Valisi Osman Kaymak, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili rehavet uyarısında bulundu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili rehavet uyarısında bulundu.

Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi konusunda alınan tedbirler ve uygulamalardaki başarı açısından Türkiye'nin en iyi durumda olan ülkeler arasında yer aldığını, Samsun'da da bu yönde sıkı tedbirler uygulandığını kaydetti.

Vatandaşların büyük çoğunluğunun kurallara riayet etmesi sayesinde tünelin ucunda ışığın görünmeye başladığına işaret eden Kaymak, "Vatandaşlarımızın desteğiyle elde edilen başarı neticesinde yeni vaka sayılarında ciddi azalış dönemine girildi. Vatandaşlarımızdan bugüne kadar göstermiş oldukları hassasiyeti, havaların iyiden iyiye ısındığı bugünlerde de rehavete kapılmadan sürdürmelerini, fiziksel mesafe kuralına dikkat etmelerini, mecbur kalmadıkça ve maske takmadan dışarı çıkmamaya özen göstermeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymak, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının ardından market, pazar, banka, PTT gibi yerlerde kalabalık olmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlimizde alınan tedbir kararları sürekli güncelleniyor ve ihtiyaç durumuna göre ilave tedbirler alınmaya devam ediliyor. Kurallara yönelik denetim ve kontroller sıkılaştırılacak. Salgınla mücadele sürecinde kendi hayatları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımıza, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının temini için aralıksız gayret gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarımıza, kolluk birimlerimize ve bu mücadelenin olmazsa olmazı duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayının sonunda iki bayramı birlikte yaşama temennisiyle."

Kaynak: AA