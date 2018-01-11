Samsun Valisi Kaymak'ın Ziyaretleri

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın, Sağlık İl Müdürlüğünü ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Kaymak'ın Sağlık İl Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç'u makamından ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymak, ziyarette Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısıyla ilgili çalışmaları değerlendi.

Samsun'da da bu kapsamda çeşitli düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Vali Kaymak, şunları kaydetti:

"İlimizde İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği şeklinde olan üçlü yapı, İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında tek yapıya dönüştürülmüştür. Sağlık Bakanımızın da Samsunlu olması hasebiyle bizdeki sağlık hizmetlerinin daha dikkatli, verimli ve daha kaliteli verilmesinde bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bizler Samsun'u bakanlığın pilot uygulama ili olarak düşünmeliyiz."

Sağlıkla ilgili güzel şeyler duymak istediklerini, bu anlamda sağlık çalışanlarını büyük görevler düştüğüne işaret eden Kaymak, "Arkadaşlar sağlıkla ilgili hep iyi şeyler duymak isteriz. O anlamda bu tamamen sizlere bağlıdır. Bir başhekim veya yetkili arkadaş işini en ince ayrıntısına kadar takip etmelidir. Görevini kötüye kullanan ve su istimallere karşı kesinlikle taviz veremeyiz. Bunlar en sert şekilde cevabını alır. Mesela şu hastanede bu uygulama yapılmış, şu hastanede vatandaş çok memnun kalmış ben bunları duymak isterim. Bundan da mutlu olurum ve gerekirse de ödüllendiririz." ifadelerini kullandı.

Sağlık İl Müdürü Yrd. Doç. Dr. Oruç ise çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Kaymak, daha sonra önümüzdeki hafta hizmete açılması planlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum ek hizmet binasında, incelemelerde bulundu.