Samsun Valisi Kaymak, bir evin balkonundaki solmuş Türk bayrağını değiştirdi
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Samsun Valisi Kaymak, bir evin balkonundaki solmuş Türk bayrağını değiştirdi

Samsun Valisi Osman Kaymak, bir evin balkonunda gördüğü solmuş Türk bayrağını değiştirdi.

Samsun Valisi Kaymak, bir evin balkonundaki solmuş Türk bayrağını değiştirdi
09.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:04

Samsun Valisi Osman Kaymak, bir evin balkonunda gördüğü solmuş Türk bayrağını değiştirdi.

Vali Kaymak, Tekkeköy ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

İncelemeleri kapsamında Yeniköy Mahallesi'ne giden Kaymak, makam aracıyla geçerken bir evin balkonunda asılı Türk bayrağının renginin solduğunu fark etti.

Aracı durdurarak bayrağın bulunduğu evi ziyaret eden Kaymak, hane halkına yeni Türk bayrağı ve Yılport Samsunspor forması hediye etti.

Balkondaki bayrak, yenisiyle değiştirildi.

Kaymak, mahalledeki çocuklarla da sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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