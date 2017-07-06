Samsun Valisi Kaymak, Bakan Kılıç'ı Ziyaret Etti

Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı makamında ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, göreve yeni başlayan Vali Kaymak, Bakan Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ı makamlarında ziyaret ettiği ifade edildi.



Ziyarette, Kılıç ve Karaaslan, Vali Kaymak'a yeni görev yerinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, başarı diledi.