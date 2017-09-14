Samsun Valisi Kaymak'a Ziyaretler

Samsun Valisi Osman Kaymak, bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini makamında kabul etti.



Vali Kaymak, Şiddetle Mücadele Vakfı ve Mağdurlar İçin Adalet Derneği Başkanı Adem Solak ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun Şube Başkanı Hakan Durmuşoğlu'nu makamında ağırladı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kaymak, Solak ve Durmuşoğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.