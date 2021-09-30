SAMSUN (Habermetre) - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı adına dikilmiş üç adet fidan sertifikasını kendisine takdim ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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