Samsun Valisi Doç.Dr.Dağlı'dan Kavak İlçesine Ziyaret.
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Samsun Valisi Doç.Dr.Dağlı'dan Kavak İlçesine Ziyaret.

20.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:39
Samsun Valisi Doç.Dr.Dağlı'dan Kavak İlçesine Ziyaret.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kavak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kavak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Dağlı, Kavak ilçesinde genel asayiş durumu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler hakkında Kaymakam Ömer Saygılı'dan bilgi aldı.

Daha sonra tarihi Çakallı Taşhan ile Bekdemir Mahallesi'ndeki tarihi Çivisiz Cami'ye giden Dağlı incelemelerde bulundu.

Dağlı'ya incelemelerinde Saygılı'nın yanı sıra Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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