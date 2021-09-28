Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST'te roket yarışmasında Türkiye birincisi olan gençleri ağırladı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TEKNOFEST 2021 roket yarışmasında orta irtifa kategorisinde Türkiye birincisi olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı üyeleriyle görüştü.

Dağlı, makamında görüştüğü Tanyeli Roket Takımı'nın harika bir iş başardığını belirterek, takım üyesi gençleri tebrik edip teşekkür belgesi verdi.

Milli teknoloji hamlesinin en güzel yansımalarından TEKNOFEST 2022'nin Milli Mücadele'nin ilk adım şehri Samsun'un ev sahipliğinde düzenleneceğini hatırlatan Dağlı, bayrağı devralmanın heyecanını yaşadıklarını, hazırlıklara da müjdenin açıklandığı ilk andan itibaren başladıklarını söyledi.

Samsun olarak TEKNOFEST'e uzun süredir çok istekli şekilde talip olduklarını, şehrin bu uluslararası festivali tesis, konaklama ve lojistik imkanları sayesinde başarıyla organize edeceğini anlatan Dağlı, festivalin gençlere büyük bir birikim olacağını, bunun da Samsun ve ülke sanayi ve teknolojisine önemli katkı vereceğini kaydetti.