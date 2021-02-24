Samsun Valisi Dağlı, Kovid-19 vaka artışına karşı muhtarlara çağrıda bulundu Açıklaması
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Samsun Valisi Dağlı, Kovid-19 vaka artışına karşı muhtarlara çağrıda bulundu Açıklaması

24.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:07
Samsun Valisi Dağlı, Kovid-19 vaka artışına karşı muhtarlara çağrıda bulundu Açıklaması

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artışına ilişkin muhtarlara çağrıda bulundu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artışına ilişkin muhtarlara çağrıda bulundu.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak istediklerini ifade etti.

Son dönemdeki artışların en önemli sebeplerinin başında kapalı mekan buluşmaları, eş dost ve akrabalara yapılan ev ziyaretleri, apartman ve sitelerde ortak alanlarda buluşulması, sokağa çıkma kısıtlamalarında site ve mahalle aralarında bir araya gelinmesi olduğuna işaret eden Dağlı, bunların önüne geçilmesi noktasında muhtarların bugüne kadar gösterdiği gayretleri artırarak sürdürmesinin önem arz ettiğini vurguladı.

Muhatarların bu konudaki çabalarının önemine dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

"Sizlerin bu mücadelede aktif sorumluluk almanız, tedbirleri ihlal edenleri uyarmanız, uyarıları dikkate almayanları kolluk birimlerine bildirmeniz bizlere güç katacaktır. Özellikle cenazelerde birinci derece yakınlarının dışında katılımın olmamasını temin etmeniz, taziyelerin yasak olduğunu hatırlatmanız, aşılama konusuna hassasiyet göstermeniz ve kendisi randevu alamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza yardımcı olmanız son derece faydalı olacaktır. Bu konuda hassasiyetle desteğinizi sürdüreceğinize yürekten inanıyor, gayretleriniz için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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