Samsun Valisi Dağlı, Kovid-19 pozitif vatandaşların dışarıda gezmesin en önemli sorunları olduğunu söyledi
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Samsun Valisi Dağlı, Kovid-19 pozitif vatandaşların dışarıda gezmesin en önemli sorunları olduğunu söyledi

Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Samsun Valisi Dağlı, Kovid-19 pozitif vatandaşların dışarıda gezmesin en önemli sorunları olduğunu söyledi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) ile ilgili denetimlerinin devam ettiğini belirterek, "Pozitif vatandaşlarımız dışarıda gezmesin, bu bizim için şu andaki en önemli sorun." dedi.

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Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) ile ilgili denetimlerinin devam ettiğini belirterek, "Pozitif vatandaşlarımız dışarıda gezmesin, bu bizim için şu andaki en önemli sorun." dedi.

Dağlı, gazetecilere, virüsün yayılım hızının düşürülmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Kentte vakaların halen devam ettiğini, vatandaşların duyarlılığını artırmaya çalıştıklarını vurgulayan Dağlı, "En önemli konu, temaslıların söylenmemesi. Bazı pozitif vakalar sokakta yakalanıyor. Pozitif vakaların dışarıda gezmesi büyük risk taşıyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kesinlikle temaslıları söylemesi gerektiğine işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Pozitif vatandaşlarımız dışarıda gezmesin, bu bizim için şu andaki en önemli sorun. Taziyelere katılımı çok sıkı şekilde denetliyoruz. Taziyelerde de duyarsızlığa karşı gereken önlemleri almaya başladık. Ayrıca HES kodu denetimleri 4 aydır ilimizin 3 ana giriş noktasında devam ediyor. Kırsaldan ilçelerimize girişlerde, eskiden köy olan mahallelerde de denetimlerimiz devam ediyor. Günde 2 bin civarında vatandaşın karantina kurallarına uyup uymadıklarının kontrolü, evlerine gidilerek yapılıyor. Kesinlikle günde bir defa değil, değişik zamanlarda şaşırtmalı olacak şekilde denetimleri yapıyoruz. Bunu vatandaşlarımız bilsin. Örneğin sabah emniyet mensupları gidiyor, öğlen sağlıkçılar, öğleden sonra da jandarma ekiplerimiz kontrol ediyor. Evinde olmayanları Münevver Ayaşlı Yurdu'na yerleştiriyoruz."

Dağlı, Kovid-19 pozitif vakaların dışarıda olduğunu duyan veya görenlerin 112'ye ihbarda bulunmalarını isteyerek, "Evde toplu buluşmalar olduğunda, örneğin doğum günü kutlaması yapıldığı zaman bizlere mutlaka haber versinler. Onlara gerekli cezaları yazıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri, Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında bariyerler kurarak maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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