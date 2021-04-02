Samsun Valisi Dağlı: "Kısıtlamada alışverişi ailece değil, tek başınıza yapın"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun Valisi Dağlı: "Kısıtlamada alışverişi ailece değil, tek başınıza yapın"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Samsun Valisi Dağlı: 'Kısıtlamada alışverişi ailece değil, tek başınıza yapın'

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak, "Bu süre zarfında gıda ve benzeri gibi zorunlu ihtiyaçlarınızı temin için dışarıya çıkmanız gerektiğinde bunu diğer aile üyeleri ve arkadaşlarınızı yanınıza almadan tek...

Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak
Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak, "Bu süre zarfında gıda ve benzeri gibi zorunlu ihtiyaçlarınızı temin için dışarıya çıkmanız gerektiğinde bunu diğer aile üyeleri ve arkadaşlarınızı yanınıza almadan tek başınıza yapmanızı istirham ediyorum" dedi.

Korona virüsü risk haritasında nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun, çok yüksek risk grubunda yer alan illerin başını çekiyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Samsun'da kısıtlama cuma günü saat 21.00'de başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp, pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Samsun Valisi Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile zorunlu haller için dışarı çıkılması durumunda uyulması gereken hususları duyurdu.

Vali Dağlı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim; bilindiği üzere, korona virüsü vaka sayılarında devam eden üzücü artış nedeniyle, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yaklaşık bir aylık aradan sonra yeniden cumartesi gününü de kapsayacak şekilde genişletildi. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan kısıtlama pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olup, bu süre zarfında gıda ve benzeri gibi zorunlu ihtiyaçlarınızı temin için dışarıya çıkmanız gerektiğinde bunu diğer aile üyeleri ve arkadaşlarınızı yanınıza almadan tek başınıza yapmanızı, suistimal olarak değerlendirebilecek durumların ortaya çıkmasına fırsat vermemenizi özellikle istirham ediyor, kısıtlamadan muaf olanların, muafiyet sebebinin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin tavizsiz denetleneceğini ve herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşılmaması için bu hususa dikkat edilmesini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Özge Özder Sezen Aksu Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun Valisi Dağlı: "Kısıtlamada alışverişi ailece değil, tek başınıza yapın" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 17:39:40. #1.14#
title