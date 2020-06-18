Samsun Valisi Dağlı, görevine başladı Düzce Valiliğinden Samsun Valiliğine atanan Zülkif Dağlı, görevine başladı.

Düzce Valiliğinden Samsun Valiliğine atanan Zülkif Dağlı, görevine başladı.

Kente gelen Vali Dağlı için valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

Daha sonra valiliğe geçerek gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağlı, Karadeniz'in incisi Samsun'da görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Dağlı, Samsun'un çok önemli bir kent olduğunu vurgulayarak, "Samsun ticaret, önemli bir tarım, turizm, aynı zamanda sağlık ve spor şehri. Bunları şu anki halinden kat kat öteye götürmek suretiyle inşallah bu gelişimde bizim de katkımız olur. İnşallah hayırlı güzel hizmetleri sizlerin desteğiyle yaparız." dedi.

Dağlı, daha sonra makamına geçerek ziyaretçileri kabul etti.

Kaynak: AA