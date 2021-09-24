Samsun Valisi Dağlı'dan vatandaşlara 'aşı olmayı ertelemeyin' çağrısı Açıklaması - Haberler
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Samsun Valisi Dağlı'dan vatandaşlara "aşı olmayı ertelemeyin" çağrısı Açıklaması

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Samsun Valisi Dağlı'dan vatandaşlara

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ikinci doz aşılama oranını artırarak mavi renge ulaşmak için vatandaşları aşı olmaya davet etti.

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ikinci doz aşılama oranını artırarak mavi renge ulaşmak için vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde ikinci doz aşılama oranının yüzde 72 seviyesinde olduğunu belirtti.

Vaka artışının ağır hastalık tablosuna ve hastane yatışlarına neden olmadan atlatılması için bir an önce aşı yaptırılmasını isteyen Dağlı, "Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi artık kritik eşikteyiz. Karar vermemiz ve aşılama oranını ikinci dozda yüzde 75'in üzerine çıkarmak için tercihimizi aşıdan ve sağlıktan yana kullanmamız gerekiyor. İlimizde Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen aşı çalışmalarında ülke ortalamasının üzerinde bir orana sahip olsak da istenen düzeyde değiliz." ifadelerini kullandı.

Dağlı, 5 ilçenin yüzde 75'i aşarak mavi renge ulaştığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Birçok ilçemiz de adım adım bu orana doğru yaklaşıyor. Bu ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza aşıya verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum ama bu yeterli değil. Tüm ilçelerimiz bu mücadelede ortak hareket etmeli. Rakamları incelediğimizde, aşı çalışmasında hedefin bir adım uzağında kalan ve yüzde 70 ikinci doz aşı oranına henüz ulaşamamış ilçelerimiz olduğunu görüyoruz. Bu durumdaki Vezirköprü, Ayvacık, Asarcık, Canik, Kavak ve Tekkeköy ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızdan en kısa zamanda eksik dozlarını tamamlamalarını önemle istirham ediyorum."

İl genelinde yaklaşık 380 hastanın hastanelerde Kovid-19 tedavisi gördüğüne işaret eden Dağlı, "Beklemek ya da aşıyı bir süre ertelemek için zamanımız yok. Bu hastalığı artık hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Lütfen aşı konusundaki yanlış bilgilere inanmayalım. Aşı hakkımız varsa en yakın sağlık tesisine başvurup mutlaka aşımızı yaptıralım. Okullarımızın ve iş yerlerimizin açık kalması için bu özveriyi toplum adına göstermemiz şart." açıklamasında bulundu.

AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri
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