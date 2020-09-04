Samsun Valisi Dağlı'dan maske uyarısı Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi nedeniyle yaptığı denetimde vatandaşları maskeyi doğru kullanmaları konusunda uyardı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi nedeniyle yaptığı denetimde vatandaşları maskeyi doğru kullanmaları konusunda uyardı.

Vali Dağlı, Kovid-19 vaka sayının arttığı Çarşamba ilçesinde denetim yaptı.

Denetimde vatandaşları doğru maske kullanması konusunda uyaran Dağlı, son günlerde Çarşamba'da koronavirüs vaka sayısında bir artış olduğunu aktardı.

Bu doğrultuda vatandaşlara uyarıda bulunduklarına işaret eden Dağlı, şöyle devam etti.

"Esnafımızın ufak tefek eksikleri dışında genel olarak durumu iyi, ama biz tüm esnafımızın kurallara uymasını istiyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz görüyoruz. Bununla alakalı olarak hepimiz kurallara uyarak sayıyı stabil bir seviyeye indireceğiz. Evde izolasyona uymayanlarla ilgili de denetim yapıyoruz ve uymayanlara ceza kesiyoruz."

Dağlı, düğünlere kısıtlama getirildiğini de belirterek, şunları kaydetti.

"Nişan, kına, mevlit gibi etkinlikleri artık yapmıyoruz. Düğünleri de nikah merasimi olarak 1 saat süreyle gerçekleştireceğiz. Bu sürecin sonunda inşallah tüm etkinliklerimizi eskisi gibi yapacağız. Maske konusuna da değinecek olursak; genel olarak maske kullanımı iyi ancak hala maske takmayan ya da burnunu açık bırakacak şekilde maske takan insanlar var. Maske kullanımının doğru bir şekilde yapılmasını istiyoruz ve el temizliğine de önem vermemiz gerekiyor."

Kaynak: AA