Samsun Valisi Dağlı'dan maske uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun Valisi Dağlı'dan maske uyarısı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi nedeniyle yaptığı denetimde vatandaşları maskeyi doğru kullanmaları konusunda uyardı.

Samsun Valisi Dağlı'dan maske uyarısı
04.09.2020 18:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:50

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi nedeniyle yaptığı denetimde vatandaşları maskeyi doğru kullanmaları konusunda uyardı.

Vali Dağlı, Kovid-19 vaka sayının arttığı Çarşamba ilçesinde denetim yaptı.

Denetimde vatandaşları doğru maske kullanması konusunda uyaran Dağlı, son günlerde Çarşamba'da koronavirüs vaka sayısında bir artış olduğunu aktardı.

Bu doğrultuda vatandaşlara uyarıda bulunduklarına işaret eden Dağlı, şöyle devam etti.

"Esnafımızın ufak tefek eksikleri dışında genel olarak durumu iyi, ama biz tüm esnafımızın kurallara uymasını istiyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz görüyoruz. Bununla alakalı olarak hepimiz kurallara uyarak sayıyı stabil bir seviyeye indireceğiz. Evde izolasyona uymayanlarla ilgili de denetim yapıyoruz ve uymayanlara ceza kesiyoruz."

Dağlı, düğünlere kısıtlama getirildiğini de belirterek, şunları kaydetti.

"Nişan, kına, mevlit gibi etkinlikleri artık yapmıyoruz. Düğünleri de nikah merasimi olarak 1 saat süreyle gerçekleştireceğiz. Bu sürecin sonunda inşallah tüm etkinliklerimizi eskisi gibi yapacağız. Maske konusuna da değinecek olursak; genel olarak maske kullanımı iyi ancak hala maske takmayan ya da burnunu açık bırakacak şekilde maske takan insanlar var. Maske kullanımının doğru bir şekilde yapılmasını istiyoruz ve el temizliğine de önem vermemiz gerekiyor."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Metin Özülkü Çağatay Ulusoy Melisa Aslı Pamuk
Spor Erol Bulut Metin Oktay Şenol Güneş Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Yunanistan
Şu an buradasınız: Samsun Valisi Dağlı'dan maske uyarısı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 19:50:07. #1.14#
title