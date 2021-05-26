Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması
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Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması

Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Aşı tedarikiyle ilgili müjdeli haberlerin geldiği, tünelin ucundaki ışığın çok daha net görüldüğü bir dönemde biraz daha dişimizi sıkarak tedbir ve kurallara uyma noktasında sabırlı davranalım ve hep birlikte sağlıklı günlere bir an önce kavuşalım." ifadesini kullandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Aşı tedarikiyle ilgili müjdeli haberlerin geldiği, tünelin ucundaki ışığın çok daha net görüldüğü bir dönemde biraz daha dişimizi sıkarak tedbir ve kurallara uyma noktasında sabırlı davranalım ve hep birlikte sağlıklı günlere bir an önce kavuşalım." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dağlı, vatandaşların da destekleriyle vaka sayılarında bir süredir yakaladıkları düşüş eğiliminin bu hafta küçük bir kesintiye uğradığına işaret etti.

Dağlı, şu uyarılarda bulundu:

"Elbette bu küçük uyarıyı göz ardı etmeyelim ancak; düşüşlerin bizleri rehavete sevk etmesine müsaade etmediğimiz gibi bu durumun da koronavirüsle mücadeledeki moral ve motivasyonumuzu olumsuz etkilemesine asla izin vermeyelim. Aşı tedarikiyle ilgili müjdeli haberlerin geldiği, tünelin ucundaki ışığın çok daha net görüldüğü bir dönemde biraz daha dişimizi sıkarak tedbir ve kurallara uyma noktasında sabırlı davranalım ve hep birlikte sağlıklı günlere bir an önce kavuşalım. Özlediğimiz huzurlu günlere çok az kaldı; buna hepimiz inanalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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