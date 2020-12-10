Samsun Valisi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı
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Samsun Valisi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

10.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:21
Samsun Valisi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, vatandaşlara, "Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve sonrasında kalabalık görüntülerin ortaya çıkmasına izin vermeyelim.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, vatandaşlara, "Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve sonrasında kalabalık görüntülerin ortaya çıkmasına izin vermeyelim. Ayrıca bugünlerde eş-dost ve akraba ziyareti yapmamanızı, sokağa çıkma kısıtlamasının hemen öncesinde hafta sonunu geçirmek üzere kıymetli büyüklerimizin yanına giderek onların da hayatını riske atmamanızı özellikle istirham ediyorum" çağrısında bulundu.

Vali Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Samsunlular; vaka ve vefat sayılarında yaşanan üzücü artışı kontrol altına alabilmek için korona virüse karşı verdiğimiz mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdürmek zorundayız. Geçtiğimiz hafta ilk uygulamasını desteğinizle başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz sokağa çıkma kısıtlamasında iyi bir sınav verdik ancak gerçek anlamda başarıya ulaşmak için 11 Aralık Cuma saat 21.00-14 Aralık Pazartesi saat 05.00 arasında tekrar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve sonrasında kalabalık görüntülerin ortaya çıkmasına izin vermeyelim. Ayrıca bugünlerde eş-dost ve akraba ziyareti yapmamanızı, sokağa çıkma kısıtlamasının hemen öncesinde hafta sonunu geçirmek üzere kıymetli büyüklerimizin yanına giderek onların da hayatını riske atmamanızı özellikle istirham ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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