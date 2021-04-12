Son dakika haberi | Samsun Valisi Dağlı'dan "Bu ramazan sofralarımıza ve ibadetlerimize koronavirüsü davet etmeyelim" uyarısı

Son dakika haber: Samsun Valisi Zülkif Dağlı, ramazanda vatandaşların, "Sadece sevdiklerimle bir iftar yapacağım, teravih kılacağım" demelerinin sonuçlarının ağır olabileceği uyarısında bulundu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, ramazanda vatandaşların, "Sadece sevdiklerimle bir iftar yapacağım, teravih kılacağım" demelerinin sonuçlarının ağır olabileceği uyarısında bulundu.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanda herkesi önemli bir sınavın beklediğine işaret etti.

"Bereketin ve huzurun ayı ramazanda da mücadelemizi şimdiye kadar olduğu gibi hep beraber ve güçlü bir şekilde sürdürürsek, inanıyorum ki bayramı daha huzurlu ve mutlu bir şekilde karşılama şansına sahip olacağız." ifadesini kullanan Dağlı, şöyle devam etti:

"Bunun için tüm Samsunlu hemşehrilerimin birkaç konuya özen göstermesini istiyorum. İlk isteğim, bulaşın ev ve akraba arasındaki yayılım hızını da dikkate alarak, kesinlikle kalabalık gruplarla ya da akraba, eş dostlarla iftarda bir araya gelmemeleri. Teravih namazlarını diğer akrabalarıyla bir araya gelmeden, aileleriyle evlerinde kılmaları. 'İftarda eş dostla bir araya geleceğiz, teravihte sadece akrabalarım olacak, tanımadığımız kimse olmayacak, ne olur ki' düşüncesine yenilmemeleri. Bir anlık dikkatsizliğin sevdiklerimizi aramızdan nasıl aldığını unutmamaları. Virüs en kolay, maskeleri indirdiğimiz, uzun süre kapalı ortamlarda bir araya geldiğimiz anlarda yayılıyor. Bu nedenle, 'Sadece sevdiklerimle bir iftar yapacağım, teravih kılacağım' demeyelim. İyi niyetle gerçekleştireceğimiz o iftar, kılacağımız o teravih namazı hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı açısından düşünmek dahi istemediğimiz sonuçlara sebep olabilir."

Samsun'da koronavirüse karşı tüm kamu kurumlarıyla etkin bir denetim ve kontrol süreci yürüttüklerine işaret eden Dağlı, bu süreçte emniyet ve jandarma ekiplerinin HES kodu kontrolleriyle sağlık çalışanlarının ise filyasyon ve aşı çalışmalarıyla önemli bir rol oynadıklarını aktardı.

Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu ramazan sofralarımıza ve ibadetlerimize koronavirüsü davet etmeyelim. Kendimizi ve sevdiklerimizi koronadan koruyalım. Kalabalığa girmek zorunda kaldığımız tüm noktalarda önlemlere riayet edelim. Maske, mesafe, el Hijyeni kurallarına dikkat edelim ve hepsinden de önemlisi mutlaka aşılarımızı yaptıralım. İlimizde 60 yaş üstü vatandaşlarımız, eşleri ve Sağlık Bakanlığımız tarafından ilan edilen risk grubundaki vatandaşlarımızın aşıları, aşı ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Tüm kamu/özel hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimizden aşı randevularını alabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca aşı uygulaması, kamu hastanelerimizde gece yarısı 24.00'e kadar devam edecek. Lütfen aşı randevularımızı alarak gün içinde ya da iftar sonrası kamu hastanelerimizde aşılarımızı yaptıralım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü