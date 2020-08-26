Samsun Valisi Dağlı'dan Havza'ya ziyaret
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Samsun Valisi Dağlı'dan Havza'ya ziyaret

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havza ilçesini ziyaret etti.

Samsun Valisi Dağlı'dan Havza'ya ziyaret
26.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:30

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havza ilçesini ziyaret etti.

Vali Dağlı, ziyaretinde Kaymakam Metin Yılmaz, ilgili kurum müdürleri, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Belediye Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret eden Dağlı, burada İlkkıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifi üyesi kadınlarla sohbet etti, üretilen ürünleri inceledi.

Vali Dağlı, her zaman üreten kadının yanında ve destekçileri olduğunu vurguladı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı daha sonra Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Havza Ziraat Odası yönetimiyle bir araya geldi.

Ziyaretler esnasında vatandaşlarla da sohbet eden Dağlı, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Dağlı ilçede Havza Atatürk Evi ile Havza Termal Fizik Tedavi Hastanesini ziyaret etti, Havza Belediyesi Termal Su Sondajı ile ilgili incelemelerde bulundu.

Son olarak Havza Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek burada faaliyete geçen ve devam eden yatırımları inceleyen Vali Dağlı, yatırımcılarla bir süre görüştü.

Havza dahil 8 ilçenin bölgesel teşvik kapsamına alınması ile buralarda yatırım yapacak yatırımcıların KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta gibi birçok destekten yararlanacağına işaret eden Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Havza ilçe merkezimizde yatırım yapacak yatırımcılar 4. Bölge, Havza OSB'de yatırım yapacaklar ise 5. Bölge teşviklerinden yararlanacak. Ülkemizin Karadeniz'e açılan kapısı konumunda olan Samsun, lojistik, sağlık hizmetleri, gıda, tarım ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda bütün yatırımcılara elverişli imkanlar sunmaktadır. Her açıdan bölgesel merkez durumunda olan Samsun, gelişmiş sanayi altyapısı, deniz, kara, havayolu ve demir yolu bağlantıları, iş gücü, coğrafi konumu ve yüzyıllardan beri ticaret, sanayi ve ulaştırma konusunda edindiği bilgi birikimi ile yeni yatırımlar için bütün ilçeleriyle birlikte Orta Karadeniz Bölgesi'nin en önemli cazibe merkezidir. Yapılan bu değişikliklerle birlikte ilçelerimizde yapılacak yatırımların hız kazanması ve ilçelerimizin daha cazip hale gelmesinin önü açılacaktır. İlimizin topyekun olarak gelişmesinde şüphesiz büyük bir yararı olacak bu kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım."

Kaynak: AA

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