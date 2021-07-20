Samsun Valisi Dağlı'dan, bayramlaşmanın telefonla yapılması tavsiyesi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, vatandaşlara Kurban Bayramı dolayısıyla telefonla bayramlaşma tavsiyesinde bulunarak, kurban kesiminde hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, vatandaşlara Kurban Bayramı dolayısıyla telefonla bayramlaşma tavsiyesinde bulunarak, kurban kesiminde hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Dağlı, bayram namazını Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak Büyük Cami'de kıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşan Dağlı, vaka sayılarında düşüş yaşandığını fakat salgın tehdidinin devam ettiğini belirtti.

Bayramlaşmanın telefonla yapılmasının iyi olacağını, kurban kesiminde hijyen konusunda hassas davranılması gerektiğini belirten Dağlı, "Bu bayram da mümkün olduğunca telefonla bayramlaşmaya, kurban kesimi ile et dağıtımı sırasında hijyen konusunda daha hassas olmaya, maske ve mesafe kuralına uymaya dikkat etmemiz gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş