Samsun Valisi Dağlı'dan, bayramlaşmanın telefonla yapılması tavsiyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun Valisi Dağlı'dan, bayramlaşmanın telefonla yapılması tavsiyesi

Samsun Valisi Dağlı'dan, bayramlaşmanın telefonla yapılması tavsiyesi
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, vatandaşlara Kurban Bayramı dolayısıyla telefonla bayramlaşma tavsiyesinde bulunarak, kurban kesiminde hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, vatandaşlara Kurban Bayramı dolayısıyla telefonla bayramlaşma tavsiyesinde bulunarak, kurban kesiminde hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Dağlı, bayram namazını Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak Büyük Cami'de kıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşan Dağlı, vaka sayılarında düşüş yaşandığını fakat salgın tehdidinin devam ettiğini belirtti.

Bayramlaşmanın telefonla yapılmasının iyi olacağını, kurban kesiminde hijyen konusunda hassas davranılması gerektiğini belirten Dağlı, "Bu bayram da mümkün olduğunca telefonla bayramlaşmaya, kurban kesimi ile et dağıtımı sırasında hijyen konusunda daha hassas olmaya, maske ve mesafe kuralına uymaya dikkat etmemiz gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Hande Erçel Demet Akalın Erkan Petekkaya
Spor Balotelli Aytaç Kara Fatih Terim Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun Valisi Dağlı'dan, bayramlaşmanın telefonla yapılması tavsiyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:05:56. #1.14#

title