Samsun Valisi Dağlı'dan "9 ilçede vaka sayısının yükselişe geçtiği" uyarısı Açıklaması

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, son açıklanan verilere göre, kentin 8 ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı düşerken 9 ilçede tekrar yükseliş eğrisi oluştuğunu bildirdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, son açıklanan verilere göre, kentin 8 ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı düşerken 9 ilçede tekrar yükseliş eğrisi oluştuğunu bildirdi.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da yaklaşık bir ay süren vaka artışından sonra tam kapanma sürecinin katkısı ve vatandaşların önlemlere gösterdiği özenle düşüş trendi yakaladıklarını belirtti.

Bu hafta itibarıyla düşüşün durduğunu, haftalık insidans hızının yüz binde 95,5'ten yüz binde 97,1'e yükseldiğine dikkati çeken Dağlı, şöyle devam etti:

"Samsun, turuncu rengini korudu ama kırmızı rengin sınırı olan yüz binde 100'e oldukça yakın noktada kaldı. Geçen haftaki tabloda 16 ilçemizde vaka sayımız düşüyordu. Bu hafta ise 8 ilçemizde vaka sayımız düşerken maalesef Asarcık, Salıpazarı, Vezirköprü, Havza, Kavak, Terme, Ayvacık, Çarşamba ve 19 Mayıs ilçelerimizde tekrar yükseliş eğrisi oluştu. Alaçam yüz binde 11,9 oranıyla sarı renge geçen ilk ilçemiz olurken 7 ilçemizin turuncu renge büründüğü ilimizde kırmızı ilçe sayımız da 8'dan 9'a yükseldi. Alaçam'ın sarı rengi bizi mutlu etse de bazı ilçelerimizdeki artış oranları, her ilçemizin attığı adımlarda daha dikkatli olması gerektiğini hepimize bir kez daha hatırlattı. Pandeminin ilk günlerinde beri söylediğimiz gibi her ilçe pandemide kendi hikayesini yazıyor, önlemlere riayet ve dikkatleri oranında vaka sayılarını belirliyor. Küçük bir gevşeme, rehavet bile vaka sayılarında artışa neden olabiliyor. Maalesef bu hafta da aynı tablo ortaya çıktı."

Dağlı, geçen hafta vaka insidans hızı yüzde 72 düşen Asarcık'ta bu hafta yüzde 171,4 artış görüldüğüne işaret ederek, "Yine geçen hafta yüzde 90 düşüş gösteren Salıpazarı ilçemizde bu hafta vaka insidans hızı yüzde 140,2 arttı. Vaka artışı yaşanan Vezirköprü, Havza, Kavak, Terme, Ayvacık, Çarşamba ve 19 Mayıs ilçelerimizde de durum aynı. Hepsi geçen hafta düşüş yaşayan ama bu hafta yükseliş ortaya koyan ilçelerimiz. İl olarak bu dalgalı vaka dağılımımızı, aşılamanın da bize katacağı güçle yenmemiz, durdurmamız gerekiyor. Sadece Alaçam ilçemizin sarı olması ya da 8 ilçemizde vaka düşüşü yaşanması bize yetmemelidir." ifadelerini kullandı.

Samsun'da ilçelerin hepsinin birbiriyle fiziken ya da sosyal olarak temas eder vaziyette bulunduğunun altını çizen Dağlı, şunları kaydetti:

"Akrabalık ve ticari ilişkiler en uzak ilçelerimizi bile birbirine yakın hale getiriyor. Bu nedenle birkaç ilçemizde görülen artış, diğer ilçelerimize hemen sirayet ediyor. Buna izin vermemeliyiz. Bu mücadele pandeminin ilk gününden beri tek taraflı çabayla kazanılacak bir savaş olmadı. Bugün de öyle değil. Bu mücadeleyi ancak el birliğiyle hareket eder, hep beraber önlemlere riayet edersek kazanabiliriz. Başarı için lütfen aşı çalışmalarına destek verelim ve aşılama oranı ilimizde yüzde 60-70'lere ulaşana kadar da maske, mesafe ve el hijyeni önlemlerinden taviz vermeyelim. Taviz vermeyelim ki Samsun yeniden kırmızı olmasın. Bir günlük rahatımız için gevşettiğimiz her önlemin, gelecekteki günlerimizi esir alacağını unutmayalım."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün