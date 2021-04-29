Samsun Valisi Dağlı: "Aynı ev içinde yaşayan aile fertleri dışında kimseyle temas etmeyin"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, salgın zincirinin kırılabilmesi için aile fertleri dışında kimseyle temas edilmemesi, ortak alanlarda kimseyle bir araya gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, salgın zincirinin kırılabilmesi için aile fertleri dışında kimseyle temas edilmemesi, ortak alanlarda kimseyle bir araya gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinin, salgının etkilerini en aza indirerek vaka sayısında kalıcı düşüş için oldukça faydalı olacağına inandığını belirtti.

Vatandaşların fedakarlık ve hassasiyeti ile kısmi kapanma tedbirlerinin etkisiyle il genelinde vaka sayılarında düşüş yaşandığına işaret eden Dağlı, düşüşte sürekliliği devam ettirebilmek için tedbir ve kurallara uyulmasının önemini vurguladı.

"Tam kapanma sürecinde ilimizin ana giriş noktaları ile şehir içindeki kontrol noktalarında seyahat izin belgeleri ve muafiyet belgeleri zaman ve güzergah açısından titizlikle denetlenecek ve suistimale asla izin verilmeyecektir." ifadesini kullanan Vali Dağlı, vatandaşlardan bu süreçte tüm kural ve tedbirlere istisnasız uymalarını istedi.

Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu süreçte salgın zincirinin kırılması için aynı ev içinde yaşayan aile fertleri dışında kimseyle temas etmemeli, aynı apartman içinde kesinlikle ev buluşması yapılmamalı, kısa mesafelerde bulunan akraba ve komşulara gidilmemeli ve ortak alanlarda bir araya gelinmemelidir. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın aşı randevularını almalarını, eğer iftardan sonra aşınızı yaptırmak istiyorsanız kamu hastanelerimizde akşam saat 24.00'e kadar aşılama çalışmalarının yapıldığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Alınan tedbir ve kurallara eksiksiz riayet ederek, fedakarlık, sabır ve dikkat gösteren tüm vatandaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü