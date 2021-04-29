Samsun Valisi Dağlı: "Aynı ev içinde yaşayan aile fertleri dışında kimseyle temas etmeyin"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun Valisi Dağlı: "Aynı ev içinde yaşayan aile fertleri dışında kimseyle temas etmeyin"

Samsun Valisi Dağlı: 'Aynı ev içinde yaşayan aile fertleri dışında kimseyle temas etmeyin'
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, salgın zincirinin kırılabilmesi için aile fertleri dışında kimseyle temas edilmemesi, ortak alanlarda kimseyle bir araya gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, salgın zincirinin kırılabilmesi için aile fertleri dışında kimseyle temas edilmemesi, ortak alanlarda kimseyle bir araya gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinin, salgının etkilerini en aza indirerek vaka sayısında kalıcı düşüş için oldukça faydalı olacağına inandığını belirtti.

Vatandaşların fedakarlık ve hassasiyeti ile kısmi kapanma tedbirlerinin etkisiyle il genelinde vaka sayılarında düşüş yaşandığına işaret eden Dağlı, düşüşte sürekliliği devam ettirebilmek için tedbir ve kurallara uyulmasının önemini vurguladı.

"Tam kapanma sürecinde ilimizin ana giriş noktaları ile şehir içindeki kontrol noktalarında seyahat izin belgeleri ve muafiyet belgeleri zaman ve güzergah açısından titizlikle denetlenecek ve suistimale asla izin verilmeyecektir." ifadesini kullanan Vali Dağlı, vatandaşlardan bu süreçte tüm kural ve tedbirlere istisnasız uymalarını istedi.

Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu süreçte salgın zincirinin kırılması için aynı ev içinde yaşayan aile fertleri dışında kimseyle temas etmemeli, aynı apartman içinde kesinlikle ev buluşması yapılmamalı, kısa mesafelerde bulunan akraba ve komşulara gidilmemeli ve ortak alanlarda bir araya gelinmemelidir. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın aşı randevularını almalarını, eğer iftardan sonra aşınızı yaptırmak istiyorsanız kamu hastanelerimizde akşam saat 24.00'e kadar aşılama çalışmalarının yapıldığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Alınan tedbir ve kurallara eksiksiz riayet ederek, fedakarlık, sabır ve dikkat gösteren tüm vatandaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Pişman koca, 2 aydır konuşmadığı eşinden 10 metrelik pankartla özür diledi
Pişman koca, 2 aydır konuşmadığı eşinden 10 metrelik pankartla özür diledi
Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Hikaye de aynı acımız da! Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşine kurşun yağdırdı
Hikaye de aynı acımız da! Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşine kurşun yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Tandoğan Yılmaz Vural Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun Valisi Dağlı: "Aynı ev içinde yaşayan aile fertleri dışında kimseyle temas etmeyin" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:05:51. #1.14#

title