Samsun Valisi Dağlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, kadınları sağduyunun temsili olarak nitelendirerek, kadınların huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşı, fedakarlık ve sevginin temsilcisi olduğunu belirtti.

Kadınların, toplumsal ve ekonomik yaşamın ayrılmaz parçası, toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin temel unsuru olduğunu vurgulayan Dağlı, "Aile ortamında fertlerin refahı için yorulmadan çalışan kadın, İstiklal Savaşı'mızda da cephe gerisinin kahramanı olmuştur." ifadesini kullandı.

Kadınların toplumdaki yerinin önemine işaret eden Dağlı, şöyle devam etti:

"Yüce milletimizin şanlı tarihinde kadınlarımız anne ve eş olarak hak ettikleri konumda, ailenin merkezinde olmuşlardır. Geçmişten günümüze Türk kültür ve devlet geleneğinde kadına ve aileye her zaman değer verilmiştir. Hayatımızın her alanında sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, fedakarlığı ve üretkenliği ile var olan kadınlarımız, bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri de yetiştirmiştir."

Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesi olayına işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda ilimizde yaşanan ve toplumu derinden etkileyen, canice hareket ve hisle yapılan saldırı gibi olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Kadınlarımıza yönelik, fiziksel ve psikolojik başta olmak üzere her türlü şiddetin son bulmasını temenni ediyorum. Son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kadınlarımızın herhangi bir tehdit anında bir dokunuşla, en hızlı şekilde kolluk birimlerimize ulaşarak yardım almaları sağlanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle bu özel günde tüm kadınlarımıza hak ettikleri saygı ve değerin gösterildiği, güzel günler temenni ediyor, tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun