Samsun Valisi Dağlı, 236 bin Kovid-19 aşısı yaptıklarını bildirdi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 165 bini birinci doz, 71 bini ikinci doz olmak üzere 236 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 165 bini birinci doz, 71 bini ikinci doz olmak üzere 236 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen Kovid-19 aşılama çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı uygulanacak grup sıralamasına göre Kovid-19 aşı çalışmasının adım adım sürdürüldüğünü vurgulayan Dağlı, "Bugün itibarıyla 165 bini birinci doz, 71 bini ikinci doz olmak üzere 236 bin aşı işlemini tamamladık. İlimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 70,49'unun, hizmet grubundaki çalışanlarımızın yüzde 63,3'ünün birinci doz aşıları tamamlandı. Bunu tüm sağlık çalışanlarımızla başardık." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara koronavirüsle mücadelede umut ışığı olan aşıya ilgilerinden dolayı teşekkür eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Ancak bu rakamı yeterli görmüyoruz. Bu nedenle tüm büyüklerimizi aşıya davet ediyorum. Lütfen hem kendi hem de sevdiklerimizin sağlığı için aşılarımızı olalım. Samsun'un hedefi olan maviye ulaşmak için kararlı ve net hareket etmemiz gerekiyor. Önlemlerimizi alarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun şekilde yaşamımızı sürdürmeye devam edelim. Samsun Valiliği olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz ve kamu kurumlarımızla her alanda denetim ve kontrol faaliyetlerimizi etkin şekilde gece gündüz, hafta sonu, sokağa çıkma yasağı demeden devam ettiriyoruz ama bu çabanın değerli olması ancak halkımızın desteğiyle mümkün. Lütfen kurallara uyalım, gerekmedikçe kalabalık ortamlarda bulunmayalım, dışarı çıkmamız gerekirse özellikle maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat edelim. İlimizi çok riskli statüden çıkarıp hedefimiz olan maviye el birliğiyle adım adım gidelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün