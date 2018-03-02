Samsun Valiliğinin "Açık Kapı" Projesi

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Vatandaşlarımız tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili taleplerini bu merkeze yapabilir. En geç bir hafta içinde vatandaşımıza dönülerek işleminin olumlu veya olumsuz olduğuna yönelik bilgi veriliyor." dedi.

Kaymak, Valilik binası içinde bir süre önce kurulan "Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi" bankosundaki görevlileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Söz konusu hizmetin İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle kurulduğunu kaydeden Vali Kaymak, proje ile vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarından daha hızlı hizmet almasını sağlayacağını vurguladı.

Hizmetin vatandaşın hayatı kolaylaştıracağını kaydeden Kaymak, "Vatandaşlarımız tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili taleplerini bu merkeze yapabilir. En geç bir hafta içinde vatandaşımıza dönülerek işleminin olumlu veya olumsuz olduğuna yönelik bilgi veriliyor. Başvurunun gerçek ve iletişim bilgilerinin eksiksiz olması gerekiyor.

Sistem devlet kurumlarını gereksiz meşgul edilmesinin de önüne geçiyor. Bu ciddi bir müracaat sistemi. Vatandaşın müraacatı alınarak ilgili birime yönlendiriliyor. Vatandaşa en geç bir hafta içinde olumlu veya olumsuz cevap eriliyor. Bu hizmet BİMER ve CİMER'in Valilik ayağı." dedi.

Şahsen ya da internetten başvuru

Vatandaşın sisteme cep telefonunun yanı sıra istediği heryerden başvuru yapabileceğini aktaran Kaymak, internet ve bilgisayar kullanamayan vatandaşların ise mesai saatleri içinde bizzat valiliğe gelerek birime başvuru yapabileceğini belirti.

Samsun'un da içinde bulunduğu 22 ilde uygulamanın başladığını kaydeden Kaymak, sistemin en kısa sürede tüm yurtta hayata geçeceğini söyledi.