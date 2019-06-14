Samsun Valiliğinden "sosyal medyada yabancı düşmanlığı" açıklaması

Valilikten, Samsun'da sosyal medya üzerinden kamuoyuna nefret tohumları ekerek yabancı düşmanlığı konusunda faaliyet yürüten kişilerin tespit edildiğini bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Samsun'da yaşamakta olan yabancılarla ilgili geçmiş tarihli bazı haberlerin güncel haber gibi yeniden yansıtıldığı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bu paylaşımlarla halkın hassas duygularını istismar ederek algı operasyonu yapılmaya çalışıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu olay, 2 Temmuz 2017 tarihinde Atakum sahilinde meydana gelmiştir. Polisin ilk müdahalesi ile olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şahısların cep telefonlarında yapılan incelemelerde herhangi bir fotoğraf veya görüntüye rastlanılmamıştır. Olaya müdahale eden görevliler kanunlar çerçevesinde yetkilerini kullanmış, suçluları korur mahiyette bir tutum ve davranışları olmamıştır. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden kamuoyuna nefret tohumları ekerek yabancı düşmanlığı konusunda faaliyet yürüten kişilerin tespiti yapılmıştır. Halkımız aslı olmayan bu ve benzeri haberlere itibar etmemelidir."

Kaynak: AA