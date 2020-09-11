Samsun Valiliğinden 'şehit yüzbaşı' açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun Valiliğinden 'şehit yüzbaşı' açıklaması

Samsun Valiliği tarafından Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan J. Kd. Yzb. Mahmut Top için bir açıklama yapıldı.

Samsun Valiliğinden 'şehit yüzbaşı' açıklaması
11.09.2020 19:37 | Son Güncelleme: 11.09.2020 19:41

Samsun Valiliği tarafından Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan J. Kd. Yzb. Mahmut Top için bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "İlimiz Havza ilçe nüfusuna kayıtlı Şevket-Mevlüde oğlu J. Kd. Yzb. Mahmut Top, Van ili Çatak ilçe kırsalında icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucu şehit olmuştur. Samsunlu kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Faik Öztrak Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Tuna Kiremitçi İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Erol Bulut Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Servet Yardımcı
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Samsun Valiliğinden 'şehit yüzbaşı' açıklaması - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 19:41:31. #1.14#
title