Samsun Valiliğinden Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Kaymak basın mensuplarıyla vedalaştı
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Samsun Valiliğinden Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Kaymak basın mensuplarıyla vedalaştı

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Samsun Valiliğinden Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Osman Kaymak, kentteki basın mensuplarıyla vedalaştı.

Samsun Valiliğinden Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Kaymak basın mensuplarıyla vedalaştı
12.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:34

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Samsun Valiliğinden Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Osman Kaymak, kentteki basın mensuplarıyla vedalaştı.

Kaymak, Samsun Büyükşehirşehir Belediyesi Sevgi Kafe'de düzenlenen programda, kentteki medya kurumlarının temsilcileriyle buluştu.

Kafe görevlilerinden, sanatçı Fuat Saka'nın seslendirdiği "Çarşamba" türküsünün çalınmasını isteyen Kaymak, türkünün söylendiği sırada duygusal anlar yaşadı.

Gözleri dolan Kaymak, burada yaptığı konuşmada, kendisini bu göreve getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Mülkiye Başmüfettişliğine atanmayı beklemediğini aktaran Kaymak, "Çünkü işlerimi düzgün yaptığımı düşünüyordum ama böyle bir atamanın olmasından dolayı da hiçbir zaman üzülmüş değilim. Şuna inanıyorum. İnsanların bir yerde içeceği suyu bitmişse bir vesileyle oradan gider. Biz Samsun'u 3 yıl boyunca çok sevdik. 3 yıl dolu dolu yaşadığımı düşünüyorum. Samsun bana çok güzel bir tecrübe oldu. Samsun'da çok dostlarım olduğunu düşünüyorum." dedi.

Son günlerde sosyal medyadan kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Kaymak, gönüllerde yer alması nedeniyle mutlu olduğunu, şehir halkının kendisini, "Osman baba" diye uğurladığını kaydetti.

Kaymak, konuşmasının ardından basın mensuplarıyla vedalaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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