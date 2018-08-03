Samsun Valiliğinden 'Kpss' ve 'Triatlon Yarışları'na Trafik Önlemi

Samsun Valiliği tarafından 5 Ağustos 2018 Pazar günü yapılacak KPSS ve Triatlon Yarışları için trafikte bir dizi önlem ve düzenleme yapıldı.

Pazar günü Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek öğrenciler ve 350 sporcunun katılacağı Triatlon Yarışları'na gidecek sporseverleri ilgilendiren bazı güzergahlarda düzenleme yapıldı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 10.00'da başlayıp 75 dakika sürecek olan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı'nın ilimizde 47 okulda 15 bin 516 adayın katılımı ile yapılacağı, bu okullardan 26 okulda 8 bin 568 adayın Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) kampüsü içerisinde, ayrıca 2 okulda 677 aday (Kurupelit Kız Meslek Lisesi ve Garip Zeycan Fen Lisesi) trafiğe kapalı olan bölgede sınava girecektir. Bu sınav için ilimiz bölge olarak belirlendiğinden, komşu illerden adayların geleceği, bu durumun ilimizde zaten çok yoğun bir trafik akımına sahip olan Atatürk Bulvarı, Atakum, Üniversite ve şehir merkezi güzergahında ayrı bir trafik yoğunluğu oluşturacağı, Pazar günü olması nedeniyle halkımızın deniz, yazlıklar ve piknik alanlarına gitmek için bu güzergah yoğun olarak kullanılacaktır. Ayrıca ilimizde düzenlenecek olan Uluslararası Falcon Fest Festivali nedeniyle 9 ülkeden yaklaşık 350 sporcunun katılımı ile 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 05.00'te başlayacak olan Triatlon (Yüzme, Bisiklet ve Koşu) yarışlarının başlama saati, ilimizde yapılacak olan KPSS alan sınavına katılan adayların sorun yaşamaması amacı ile aynı gün saat 10.00'a alınmıştır.

Bisiklet yarışları:

Çobanlı İskelesi'nden başlayıp, Samsun-Sinop yolunu takiben 19 Mayıs ilçesi Aşık Kutlu Eğitim Merkezi (Ulu Cami) önüne intikal edileceği ve aynı güzergahtan geri dönülerek başlangıç noktası olan Çobanlı İskelesinde son bulacaktır.

Koşu yarışları:

Çobanlı İskelesinden başlayıp Adnan Menderes Bulvarı bisiklet ve yaya yolu üzerini takiben Pelitköy Toplu Konut Kavşağı hizasından geri dönülerek başlangıç noktasında son bulacak yarışlar düzenleneceğinden ilimizden Sinop istikametine gidecek ve Sinop istikametinden ilimize gelecek araçların alternatif güzergah bulunmadığından ve bu güzergahı kullanmak zorunda olduklarından dolayı güzergah üzerinde yoğun araç trafiği olması öngörülmektedir.

Yapılacak olan yarışlar nedeniyle bisiklet parkuru olarak Çobanlı İskelesi ile 19 Mayıs ilçesi arasında kalan Samsun-Sinop yolunun deniz bandı (Samsun'dan Sinop İstikametine gidiş) 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 09.30'dan, yarışlar sonlanıncaya kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Kara bandından ise gidiş-geliş yolu olarak araç trafiğinin akışı sağlanacaktır. Atakum Karayolları Kavşağı ile üniversite kampüsü arasında Atatürk Bulvarı'na alternatif olarak trafik akışı İsmet İnönü Bulvarı ve Abdullah Gül (Cağaloğlu) Bulvarı'na yönlendirilecektir. Yarışların kara bandının iki şerit Sinop istikameti, bir şerit ise Samsun merkez istikameti olarak düzenleneceği için üniversiteye gidecek olan araçların kara bandından üniversite köprüsüne giriş imkanı bulunmadığından 1 kilometre ileride bulunan Turgut Özal Öğrenci Yurdu Kavşağı'ndan U dönüşü yaparak geri dönmek zorunda kalacaktır. Sinop yönünden gelen akımın zaten tek şeride düşürülmüş olması nedeniyle yoğunluk yapacağı, Samsun merkezden gelip bu kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen araçlarla çakışma durumu olacağı için trafiğin çok yavaşlayacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle, üniversite kampüsü içerisinde ve şehir merkezinde KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na girecek olan adaylarımızın trafikte zaman kaybederek sınava geç kalmasına sebep olabileceği öngörülmekte olup adayların bu durumu dikkate alarak yola çıkmaları gerekmektedir" denildi. - SAMSUN