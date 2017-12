Samsun Valiliğinden "Iraklı Bebek" Açıklaması

Samsun Valiliği, "Iraklı bebeğin, haberde bahse konu edilen soğuk nedeniyle değil, 'aspirasyon, sepsis' ön tanılarıyla ex duhul kabul edilmiş ve adli rapor tutulmuştur" açıklamasında bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde Iraklı bir ailenin 4 aylık bebeğinin vefat etmesiyle ilgili bazı medya kuruluşlarında çıkan haberler üzerine açıklama gereği duyulmuştur. Buna göre; hasta bebek 27 Aralık 2017 tarihinde saat 08.46'da ailesi tarafından kundağında sarılı olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine muayene için getirilmiştir. Hasta bebek, acil servis çalışanları tarafından soluk renkte ve hareketsiz olduğu görülünce hemen kırmızı alana alınmıştır. Yapılan muayenesinde nabız ve solunumunun olmadığı görülmüştür. Aileden tercüman eşliğinde alınan bilgilerde; iki ay önce Türkiye'ye, yaklaşık bir hafta önce de Samsun'a geldikleri, kendilerine Samsun Göç İdaresi Müdürlüğünce randevu verildiği, bebeğin dört aylık erkek bebek olduğu, annenin akşam bebeği besleyip yatırdığı, sabah uyandığında bebeği hareketsiz bulduğu ve bunun üzerine muayeneye getirdiği öğrenilmiştir. Bebek, haberde bahse konu edilen soğuk nedeniyle değil, 'aspirasyon, sepsis' ön tanılarıyla ex duhul kabul edilmiş ve adli rapor tutulmuştur. Savcılık talimatıyla, ex kabul edilen bebek emniyetten gelen ekip ile birlikte kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi yapılması için Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilmiştir" denildi. - SAMSUN