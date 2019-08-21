Samsun Valiliğinden düğün ve özel gün açıklaması

21.08.2019 16:16

Samsun Valiliğinden, düğün ve özel günlerde havai fişek kullanımı, araç konvoyları ve havaya silahla ateş edilmesi ile ilgili açıklamada bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.

İzinsiz yapıldığı tespit edilen havai fişek kullanımının genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işleme tabi olduğu bildirilen açıklamada, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulanabileceği aktarıldı.

Düğünlerde yapılan araç konvoylarına da değinilen açıklamada, "Herhangi bir şenlik, düğün veya özel günlerde normal araç trafiğini aksatacak şekilde konvoy yapan, devamlı olarak sol şeridi kapatan, yine konvoyda drift ve drift benzeri trafiği tehlikeye düşürücü hareketlerde bulunan araç sürücülerine trafik güvenliğini tehlikeye sokma (tehlikeli araç kullanmak) maddesince adli olarak işlem yapılabilecek. Devamlı sol şerit ihlaline 235 lira, makas atmaya bin 2 lira ve drift yapmaya 5 bin 10 lira idari para cezası uygulanacak." ifadesi kullanıldı.

Şenlik, düğün veya özel günlerde ruhsatlı veya ruhsatsız ateşli silahla çevrede korku ve panik yaratacak şekilde havaya ateş edenlere genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem yapılacağı anlatılan açıklamada, ayrıca Kabahatler Kanunu'nun emre aykırı davranış başlıklı maddesi gereği bahse konu suç aletine el konulacağı, kurusıkı silah bulunduranlara Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun gereği bin 294 lira idari para cezası uygulanabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA