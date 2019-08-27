Samsun Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

27.08.2019 14:02

Samsun Valiliğinden, kendilerini savcı, polis veya MİT mensubu olarak tanıtarak para isteyenlere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı bazı vatandaşların mağdur olduğu belirtildi.

Vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli davranması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın ev ve cep telefonların arayıp kendilerini savcı, polis, MİT mensubu veya benzer unvanlar kullanarak tanıtan şahıslar tarafından 'kimlik bilgileriniz, banka hesaplarınız ele geçirilmiş, operasyon yapıyoruz, banka kart bilgilerinizi bize söyleyin, şahıslar paranızı çekmeden biz devlet bankalarına sizin adınıza yatıralım paranızı güvence altına alalım, bankada bulunan paranızı çekin, yanınıza göndereceğim polis memurunu teslim edin' şeklinde aldatıcı sözlerle dolandırıcılık yapıldığı tespit edilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan vali, kaymakam, savcı, MİT mensubu veya polis, telefon veya herhangi bir iletişim yoluyla vatandaşlarımızı arayıp kesinlikle para talep etmemektedir. Kendilerini vali, kaymakam, özel kalem müdürü, savcı, MİT mensubu veya polis gibi unvanlar kullanarak tanıtan ve para talep eden kişilerin dolandırıcı olduğu bilinmeli ve bu kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğünün 155 veya Jandarma Komutanlığının 156 numaralı telefonlarına ihbarda bulunması önem arz etmektedir."

Kaynak: AA