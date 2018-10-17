Samsun Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

Samsun Valiliğince telefonda kendilerini Samsun Valisi olarak tanıtıp "engelli aracı alacağız" diyen kişilere itibar edilmemesi istendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik adına dolandırıcılık konusuyla ilgili daha önce de uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Bazı kişi veya kişilerin Samsun'da bulunan bazı şirket, kurum, kuruluş ve iş adamlarını telefonla arayarak kendilerini Samsun Valisi olarak tanıtıp, "Sayın Valimizin bilgisi doğrultusunda" olduğunu belirterek, engellilere tekerlekli sandalye, engelli aracı alınacak bahanesiyle IBAN numarası ve hesap numarası vererek maddi talepte bulunduklarının tespit edildiği aktarılan açıklamada, başta Vali Osman Kaymak olmak üzere, vali yardımcıları, il müdürleri, şube müdürleri ve valilik çalışanlarının böyle talebinin olmadığı kaydedildi.

Vatandaşların bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemeleri gerektiği bildirilen açıklamada, "Valiliğimizin bağış ve yardım talebinde bulunması için telefonla arama yapmasının söz konusu olmadığını bir kez daha önemle hatırlatarak, bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın derhal 155 Polis İmdat Hattı'na müracaat ederek bilgi vermeleri, ya da Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne ait irtibat telefonunu 0 362 431 12 12 - 435 79 97 arayarak bilgi paylaşmaları, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.