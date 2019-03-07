Samsun Valiliğinden Bağış ve Yardım Talebi Uyarısı

Samsun Valiliğince telefonda kendisini Samsun Valisi ya da vali yardımcısı olarak tanıtıp bağış veya yardım talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulunuldu.

Konuyla ilgili Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz adına dolandırıcılık konusuyla ilgili daha önceleri de defaatle uyarı mahiyetinde bilgi paylaşımı yapmamıza rağmen maalesef bazı kişi veya kişilerin ilimizde bulunan bazı şirket, kurum, kuruluş ve iş adamlarını telefonla arayarak, kendilerini Samsun Valisi, vali yardımcısı olarak tanıtıp, valimizin bilgisi doğrultusunda olduğunu belirterek, bağış ve yardım talebinde bulunulacak bahanesiyle iban numarası ve hesap numarası vererek maddi talepte bulundukları tespit edilmiştir" denildi.

155 veya Valilik Özel Kalem Müdürlüğü aranmalı

Başta Samsun Valisi Osman Kaymak olmak üzere valilikte görev yapan hiçbir vali yardımcısının, il müdürlerinin, şube müdürlerinin veya diğer valilik çalışanlarının böyle bir talebinin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemelerini, valiliğimizin bağış ve yardım talebinde bulunulması için telefonla arama yapmasının söz konusu olmadığını bir kez daha önemle hatırlatarak, bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın derhal 155 Polis İmdat Hattı'na müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne ait irtibat telefonunu (0 362 431 12 12-435 79 97) arayarak bilgi paylaşmaları, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA